"Une grande majorité des gens respecte les mesures actuelles"

(Belga) Le vice-Premier et ministre des Finances Alexander De Croo (Open Vld) a indiqué vendredi après-midi à son arrivée à un Conseil national de sécurité très attendu que les données montrent qu'une "énorme majorité" des citoyens "respecte très bien les mesures" édictées lors d'un Conseil précédent. Il s'agit du confinement à domicile si possible et certainement en cas de symptômes de maladie, de la limitation des sorties aux déplacements essentiels (travail, courses, exercice), du respect d'une distance minimale d'1,5m entre personnes, entre autres.

Les données télécom fournies par les opérateurs permettent entre autres d'observer que "le social distancing est bien respecté", a précisé Alexander De Croo. Il ne semble d'ailleurs pas être en faveur d'une multiplication des mesures restrictives, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. "Nous voyons que l'énorme majorité des gens respecte très bien les mesures (...) Je préfère me baser là dessus que d'aller toujours dans une surenchère", conclut le vice-Premier ministre. Le Conseil national de sécurité, qui se réunit depuis peu avant 15h00, doit prendre connaissance des dernières évaluations du "risk management group" et décider, le cas échéant, d'un prolongement des mesures et d'éventuelles nouvelles restrictions. Côté prolongement, il est question de plusieurs semaines au-delà du délai actuel du 5 avril, laissaient entendre Elio Di Rupo et Pierre-Yves Jeholet à leur arrivée. (Belga)