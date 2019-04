"Une porte vers d'autres Univers", "la fin du temps": voici en quoi la découverte d'un trou noir est une avancée MAJEURE

Invité du RTL INFO 13H, le physicien et chercheur de la KUL Thomas Hertog revient sur la publication des premières photos d'un trou noir, en début de semaine. En quoi est-ce une avancée scientifique majeure?

Un rond sombre au milieu d'un disque flamboyant : pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, une équipe de scientifiques a révélé mercredi la véritable image d'un trou noir. Présenté lors de six conférences de presse à travers le globe, le premier monstre cosmique à s'être laissé capturer a été débusqué au centre de la galaxie M87, à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre. Thomas Hertog a répondu aux questions de Julie Denayer.



Qu'est-ce qu'un trou noir?



C'est un objet très compact dans l'Univers. Il y en a des milliards dans l'Univers. Il se forme à la fin de la vie des étoiles... Une implosion des étoiles. Cette image est l'image d'un trou noir très grand, un des plus grands qu'on connaît avec une masse de 6 milliards de fois la masse du soleil.





Pourquoi est-ce une avancée physique majeure?



Car on ne sait pas ce qui se passe dans le trou noir. Donc, avec cette image, on peut commencer à voir ce qui se passe autour d'un trou noir et comprendre ce qui se passe dedans. Est-ce la fin du temps dans le trou noir? Où est-ce que les trous noirs sont des portes vers d'autres Univers?





Comment a-t-on réussi à prendre cette photo?



C'est un succès technologique. On a combiné les huit grands télescopes radio du monde. En Antarctique, en Europe et aux Etats-Unis. Et on a créé un grand télescope virtuel de la taille de la planète et c'est ça qui nous a donné la résolution pour capter cette image.