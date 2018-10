15.000 nouveaux donneurs d'organes se sont enregistrés le jour des élections communales

(Belga) Lors des élections du dimanche 14 octobre dernier, 15.602 Belges se sont enregistrés comme donneurs d'organes comme chacun en avait l'opportunité, indique le SPF Santé publique sur son site internet.

En Belgique, la loi qui encadre les prélèvements et transplantations d'organes est basée sur le principe de "Qui ne dit mot consent". Chaque citoyen belge est donc un donneur présumé, sauf s'il a refusé officiellement de son vivant. Cependant, en pratique, 12 à 13% des familles refusent ce prélèvement par manque de connaissance de la volonté laissée par la personne. C'est pourquoi le fait de déclarer son intention au préalable évite aux proches de devoir se positionner sur le sujet durant la période de deuil. En Belgique, chaque année, plus d'un millier de citoyens attendent un organe pour pouvoir continuer à vivre normalement. Lors du dernier scrutin, l'occasion était offerte de s'informer dans les bureaux de vote sur le don d'organes, et d'éventuellement se déclarer donneur. Quelque 15.000 personnes ont donc franchi le pas. Cette possibilité d'enregistrement avait été précédée d'une vaste campagne, notamment en Flandre. Fin septembre, 32.199 nouvelles personnes s'étaient en effet déjà enregistrées comme donneur suite à l'appel lancé lors du programme de la chaîne VTM "Make Belgium Great Again". Ces deux actions ont permis l'enregistrement de 47.801 nouveaux donneurs d'organes potentiels dans notre pays en l'espace de quelques semaines, se félicite le SPF Santé publique. (Belga)