20.000 Flamands entament une étude citoyenne sur la qualité de l'air

(Belga) En Flandre, 20.000 citoyens ont commencé samedi une étude d'envergure sur la qualité de l'air, baptisée CurieuzeNeuzen. Les participants vont mesurer les concentrations de dioxyde d'azote dans leur rue pendant quatre semaines et ainsi fournir une image détaillée de la qualité de l'air dans leur Région.

Des milliers de familles, mais aussi des centaines d'écoles, entreprises, associations et maisons communales installeront samedi un instrument de mesure pour le projet CurieuzeNeuzen. L'outil comporte un panneau pliable avec deux tubes, qui est accroché à une fenêtre du premier étage d'un bâtiment. Les 20.000 points de mesure ont été sélectionnés parmi 52.626 candidatures que le projet a réussi à récolter. Toutes les communes flamandes sont couvertes, aussi bien les grands axes que de plus petites routes. Les mesures recueillies doivent permettre d'établir un modèle plus complet de la qualité de l'air. Les résultats seront présentés fin septembre. CurieuzeNeuzen est une initiative de l'Université d'Anvers, l'agence flamande de l'environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) et du quotidien De Standaard. (Belga)