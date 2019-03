3.360 cachets contre 14.000: efficacité d'un traitement anti-tuberculose "court"

Un nouveau cocktail de médicaments contre la tuberculose résistante aux antibiotiques permet de réduire la durée de traitement de près de deux ans à 9 à 11 mois, selon un vaste essai clinique dont les résultats ont été publiés mercredi aux Etats-Unis.

Le nombre de comprimés à prendre par le patient est réduit de 14.000 à 3.360 en moyenne sur toute la durée du traitement, dit à l'AFP Paula Fujiwara, directrice scientifique de The Union, une ONG qui a cofinancé l'essai clinique baptisé STREAM et décrit dans la revue médicale New England Journal of Medicine.

La tuberculose "normale" se soigne en six mois avec quatre antibiotiques. Mais de plus en plus de souches y sont résistantes et nécessitent jusqu'à deux ans de traitement --avec tous les effets secondaires, parfois graves, liés à ces médicaments.

Le nouvel essai clinique a comparé, sur près de 400 patients dans quatre pays fortement touchés par la maladie (Vietnam, Mongolie, Afrique du Sud, Ethiopie), l'efficacité du traitement long et celle du traitement court. Il a déterminé que les deux étaient comparables avec 80% et 79% de résultats favorables, respectivement.

Les malades graves de la tuberculose pourront donc prendre en moyenne "seulement" quatorze comprimés par jour pendant vingt semaines, puis dix comprimés par jour pendant quelques mois supplémentaires (auxquels s'ajoute une piqûre cinq fois par semaine pendant les quatre premiers mois). A comparer aux quelque vingt comprimés par jour, pendant deux ans, du régime long.

En réduisant la durée, le malade a davantage de chance de terminer le traitement, surtout dans les pays pauvres où les infrastructures de santé sont rares.

"N'importe quelle personne, pour n'importe quelle maladie, préfère prendre des médicaments le moins longtemps possible", dit Paula Fujiwara.

En 2016, l'Organisation mondiale de la santé avait recommandé de passer à un traitement de 9 à 12 mois, mais sur la base de données moins solides que cet essai, qui vient confirmer que la stratégie est justifiée.

La tuberculose résistante aux antibiotiques touche 600.000 personnes par an. Les médicaments utilisés contre l'infection, qui tue plus que toute autre maladie infectieuse dans le monde, n'ont guère évolué depuis des décennies. Un nouveau, la bedaquiline, s'est montré efficace mais ne peut suffire à lui seul car la résistance aux antibiotiques est un problème sans fin.

"L'OMS estime qu'il nous faudrait dix-huit nouveaux médicaments pour lutter contre le problème mais nous n'en avons eu que deux dans les cinq dernières années. C'est loin d'être suffisant", ajoute Mme Fujiwara.