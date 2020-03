4% des contaminations confirmées concernent le personnel soignant

(Belga) Quelque 4% des contaminations confirmées au coronavirus concernent des personnes qui travaillent dans le secteur des soins de santé, ont indiqué mardi les autorités sanitaires lors de leur bilan quotidien.

Sur 4.269 contaminations avérées, on trouve donc environ 170 travailleurs des soins de santé. À noter que les données sur les infections ne portent que sur les cas analysés, elles ne reflètent dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées en Belgique. "Le personnel soignant est très exposé au virus. Un certain nombre d'infirmiers et de médecins ont été infectés ou écartés. C'est un élément que nous continuons à suivre", ont déclaré le SPF Santé et le Centre de crise mardi. (Belga)