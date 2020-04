A Baltimore, l'église est ouverte mais les fidèles boudent

Dans son église de Baltimore, au nord de Washington, le pasteur Alvin Gwynn attend ses ouailles en ce dimanche de Pâques. Mais est-ce la peur du coronavirus ou des autorités? Les fidèles manquent à l'appel.

"Nous les chrétiens, on nous dit de nous rassembler" pour honorer Dieu, déclare le révérend Gwynn qui, pandémie ou pas, ne veut pas renoncer au culte du dimanche, surtout quand il s'agit de "fêter la résurrection du Christ".

Pour tenter d'endiguer la pandémie, qui a déjà tué plus de 20.000 personnes aux Etats-Unis, l'Etat du Maryland, où la Friendship Baptist Church est située, a pourtant interdit tous les rassemblements de plus de dix personnes, y compris religieux.

Enfreindre cette consigne est passible d'un an de prison et de 5.000 dollars d'amende. "Ils ne vont pas faire ça, ce serait comme envoyer Martin Luther King en prison", lance le pasteur noir qui prêche depuis plus de 30 ans dans un quartier afro-américain de la cité portuaire.

Le risque est tombé de lui-même: pour le premier office, les fidèles étaient moins de dix. "Il y a beaucoup de facteurs intimidants", relève Nicole, qui ne veut pas donner son nom de famille.

Pas très à l'aise elle-même, elle glisse: "c'est probablement plus sûr de venir ici que d'aller faire ses courses..."

Au-delà de la peur de la contagion, "il y a eu beaucoup de choses négatives sur les réseaux sociaux", reconnaît Mark Griffin, responsable de la sécurité de l'église, en allusion aux nombeux messages qui accusent le pasteur d'être irresponsable.

- Internet et drive-in -

Aux Etats-Unis, comme ailleurs, les lieux de culte ont au début de la crise favorisé les contaminations.

Plus de 70 cas ont ainsi été recensés parmi les habitués d'une "megachurch" de Sacramento, un prêtre fut le premier cas confirmé à Washington et une synagogue a été l'un des foyers initiaux de l'épidémie dans la banlieue de New York.

Depuis un mois, les rassemblements sont interdits dans une grande partie du pays, même si plusieurs Etats conservateurs comme le Texas ou la Floride ont prévu des dérogations pour les églises.

Conscients du risque pour leurs ouailles, la grande majorité des prêtres ont progressivement renoncé à les accueillir pour les offices du dimanche.

Le 15 mars, près de deux tiers des pasteurs protestants organisaient encore un office dans leur église; le 29, ils n'étaient plus que 7%, selon une enquête réalisée par le centre chrétien de recherches LifeWay Research.

La plupart ont migré sur internet avec des sermons rediffusés en direct. C'est ainsi que le président Donald Trump doit suivre le culte pour Pâques. "C'est génial, mais ce ne sera jamais comme être sur place", disait-il récemment.

Plus rare mais impressionnant, certaines églises sont passées en mode "drive-in", invitant leurs fidèles à venir assister à l'office depuis leur voiture garée dans des espaces en plein air.

- "Premier amendement" -

Mais une petite minorité de prêtres fait de la résistance au nom de la liberté religieuse, un principe au coeur de l'identité et de l'histoire américaine.

"J'ai un droit avec le Premier amendement" de la Constitution qui garantit le libre exercice de la religion, lance ainsi le révérend Gwynn. "Ils ne peuvent pas perturber mon office, ils ne peuvent pas entrer dans l'église et m'arrêter", poursuit-il: "on n'est pas dans un Etat policier".

"Le pasteur a tort, aucun droit constitutionnel n'est absolu", rétorque le professeur de droit Jeffrey Shulman de l'université Georgetown.

"Le pouvoir de police des Etats est maximal en cas d'urgence sanitaire", relève-t-il. Pour autant, si les forces de l'ordre intervenaient dans une église, "ça renverrait une très mauvaise image", reconnaît l'universitaire.

Pour gérer les récalcitrants, les autorités ont donc privilégié le dialogue. "On ne va pas s'imposer par la force", commentait récemment le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards, confronté à la défiance d'un pasteur de Bâton-Rouge qui fait toujours venir par bus des centaines de fidèles à l'office du dimanche. "Je l'appelle à se conduire en leader..."

A Baltimore, le pasteur Gwynn n'a pas renoncé malgré des appels comparables. Mais le virus "a découragé nos membres", dit-il. Peu importe, selon lui, "on n'a pas besoin d'être une foule pour prier".