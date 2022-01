A Marseille, malgré l'ordre de débloquer, la grève des éboueurs s'enlise

Malgré une décision de justice samedi qui a ordonné la levée des piquets de grève, le conflit des éboueurs est toujours enlisé à Marseille, suscitant l'ire des Marseillais et du maire alors que plus de 3.000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues.

La métropole a assigné vendredi en référé le syndicat FO, majoritaire à la ville et à la métropole, afin de demander la levée des blocages des centres de transfert et des garages où sont entreposés les camions benne, qui empêchent les non-grévistes de travailler librement.

Samedi, le tribunal administratif de Marseille a tranché, ordonnant de "libérer sans délai" ces sites stratégiques, sous peine d'astreinte de 250 euros par jour de retard et par personne bloquant ces sites, selon un jugement que l'AFP a pu consulter.

"C'est un non-événement, on juge quelque chose qui n'existe plus", a réagi Patrick Rué, le patron de FO à Marseille, interrogé par l'AFP, estimant que les grévistes, qui sont désormais une quarantaine en moyenne par jour, ne bloquent plus les sites.

La métropole Aix-Marseille-Provence, qui gère la collecte des déchets, estime au contraire que ces blocages subsistent par intermittence.

Quoi qu'il en soit, la grève continue, a insisté Patrick Rué, qui estime que "la solution ne se trouve pas devant les tribunaux mais dans le dialogue social".

Cette nouvelle grève, qui dure depuis 10 jours, est la troisième en quatre mois à Marseille. FO estime que certaines dispositions d'un précédent accord conclu fin décembre avec l'ensemble des organisations syndicales autour de l'application des 35 heures, et notamment sur des primes du dimanche, ne sont pas respectées.

Samedi, le maire Benoît Payan a tapé du poing sur la table: "Ca suffit (...), je souhaite, je veux et j'exige que la ville soit propre", s'est-il agacé dans le quotidien La Provence. Et il accusé la métropole de "faire l'autruche": "Les gens vont devoir se parler, de gré ou de force".

Les Marseillais eux expriment leur ras-le-bol, dans les rues, où ils doivent enjamber les tas de poubelles qui débordent, ou sur les réseaux sociaux. Certains sont même venus déposer leurs déchets devant le siège de FO.

"Ils étaient une petite vingtaine ce (samedi) matin, on a discuté avec eux... On comprend bien que les Marseillais soient excédés, mais pouquoi ils ne vont pas l'exprimer devant la métropole ?", a répondu Patrick Rué.

En attendant, 3.000 tonnes de déchets se sont accumulées et chaque jour 1.000 tonnes supplémentaires arrivent. La métropole fait face en outre à l'absence de plus de 200 agents pour maladie.

L'arrivée annoncée du mistral à partir de dimanche sur Marseille ne devrait rien arranger, alors que tout le monde garde en tête les images des plages recouvertes de déchets après des pluies torrentielles en octobre, lors de la première grève de ce nouveau cycle de protestation autour du ramassage des poubelles.