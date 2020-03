Un drone survole Nice pour ordonner de rester chez soi, la Promenade des Anglais fermée

Du jamais vu à Nice: un drone muni d'un haut-parleur a survolé le bord de mer avec ses plages de galets et le centre-ville, ordonnant de rester chez soi notamment aux flâneurs de la Promenade des Anglais, que la mairie a décidé vendredi d'interdire aux piétons.

"Rappel des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19: tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins un mètre entre chaque personne", répète l'engin piloté par la société Drone06 de Sabri ben Hassen, un ancien policier.

L'initiative prise par la préfecture des Alpes-Maritimes n'est pas complètement unique en France: un drone a été utilisé jeudi également sur l'Ile de Ré avec un message pré-enregistré de rappel des mesures de confinement.

A Nice, où la mairie a fermé les parcs, les jardins, les marchés depuis lundi et envisage des mesures de couvre-feu, le message par drone est produit par "un haut-parleur de 100 décibels. Par comparaison, un Airbus au décollage produit 120 décibels", a détaillé auprès de l'AFP M. ben Hassen, 33 ans.

Sur la grande avenue Jean Médecin, artère commerçante jalonnée de commerces fermés et sillonnée par des tramways en nombre réduit, la stupeur a été grande quand les passants ont entendu la voix du drone au-dessus de leur tête. "Il a volé au-dessus du centre de Nice et au bord de mer. Pareil ce (vendredi) matin, et ce (vendredi) après-midi il sera sur Cannes", a précisé la préfecture. Le drone accompagne des patrouilles de la police nationale.

La préfecture avait déjà fait appel à la même société pour des opérations de brouillage, pour sécuriser les abords du Festival du film de Cannes ou le rassemblement d'hommage à Nice avec Emmanuel Macron organisé un an après l'attentat qui avait fait 86 morts sur la Promenade le 14 juillet 2016.

Dès mercredi, la police avait commencé à verbaliser de nombreux promeneurs ou joggeurs, venus s'aérer sur le front de mer en infraction avec les mesures de confinement en vigueur depuis mardi midi.

Un cran supplémentaire a été franchi jeudi avec l'interdiction de l'accès aux plages de Méditerranée ainsi que sur la façade atlantique et du Nord et une partie de l'outre-mer.

Et une nouvelle étape a été franchie vendredi avec un arrêté municipal qui a fermé aux piétons la Promenade, comme c'est le cas par temps de pluie importante et de houle.

"Dès ce matin je prends des arrêtés pour interdire la fréquentation de la Promenade des Anglais. Nous savons que le seul moyen de combattre est de créer des barrières", a indiqué M. Estrosi dans un communiqué.

"J'ai fait fermer tous les marchés publics tandis que d'autres marchés de France sont encore ouverts et je demande à ce que ces mesures soient prises sur le plan national", a ajouté l'ancien ministre.

M. Estrosi envisage d'aller plus loin et "de prendre des mesures de couvre feu sauf pour les personnels indispensables" selon son communiqué qui indique que la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur "vient d'être classée zone active du virus comme Mulhouse".

"Nous avons un temps d'avance et l'expérience des autres pays. Profitons en pour prendre de plus fortes mesures : interdiction de la fréquentation de tous les espaces publics, couvre feu...", dit-il, citant l'Italie voisine et réclamant à l'Etat "plus de moyens" pour "les personnels prioritaires" notamment des masques et des tests de diagnostic.

