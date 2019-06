A nouveau plus de 100 cigogneaux nés à Planckendael

(Belga) Pour la troisième année consécutive, plus de 100 cigogneaux sont nés dans le parc, annonce mardi le ZOO Planckendael dans un communiqué.

Au total, 103 cigogneaux ont été bagués, ce qui porte à 2,3 le nombre de jeunes par nid. "La plus grande colonie de cigognes en Belgique compte à présent 235 spécimens dans 66 nids", souligne le parc. À partir du mois d'août, les cigognes s'envoleront vers la France, l'Espagne et l'Afrique occidentale pour y passer l'hiver, avant de revenir à Planckendael en mars pour nicher. "Elles parcourent en moyenne 300km par jour en utilisant les thermiques, les courants d'air chaud ascendants", explique le parc. "Elles ne partent pas là-bas pour la chaleur ou en vacances mais bien parce qu'elles y trouvent de la nourriture en suffisance. Malheureusement, de nombreux jeunes oiseaux meurent par électrocution lors de leur premier vol migratoire, à cause des câbles à haute tension." (Belga)