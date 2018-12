A quel point la Mer du Nord est-elle polluée? Un expert se prononce

Comment se porte la Mer du Nord ? C'est la question à laquelle répond, aujourd'hui, dans un nouveau rapport, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, dont l'un des responsables était l'invité du RTL INFO 13H. Le directeur Patrick Roose a répondu aux questions de Luc Gilson.





Luc Gilson: il faut d'abord rappeler que les eaux marines belges, ça représente une superficie d'un peu plus de 3.450 km². Ce n'est pas énorme, mais c'est l'une des étendues de mer les plus utilisées au monde...



Patrick Roose: "C’est un peu comme l’E40 chaque matin vers Bruxelles. C’est une des zones les plus empruntées par les navires. Mais tout se passe sans trop de problèmes. Il n’y a pas d’embouteillages."





L.G.: elle est dans quel état, cette mer du nord ? Est-ce qu'elle est polluée ?

P.R.: "Elle reste polluée bien qu’on observe une baisse actuellement. On reste malgré tout au-dessus des normes définies par l’Europe. On n’atteindra pas les objectifs de 2020."





L.G.: en ce qui concerne la pêche, il y a encore une forte concentration en poissons, en Mer du Nord ?

P.R.: "Certains stocks qu’on a étudié sont dans un meilleur état qu’avant. On a une application de la politique commune de la pêche qui est plus stricte et mieux élaborée. Cela s’améliore. Il y a encore des poissons et certains stocks sont vraiment stables. On peut les pêcher de façon durable."