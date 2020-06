Action coup de poing de militants écologistes au Medef à Paris

Des militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont mené vendredi une action coup de poing contre le Medef à Paris, aspergeant sa façade de faux sang pour dénoncer des "lobbies" qui empêchent selon eux l'application des mesures environnementales, a constaté l'AFP.

Déguisés en hommes et femmes d'affaires, fumant de gros cigares, une quinzaine de militants se sont regroupés devant le siège du patronat où ils ont parodié "le discours pro-économique et écocidaire" de ce "lobby influent", puis chanté "quel plaisir de polluer!".

Ils ont ensuite déployé une banderole proclamant ironiquement "Gloire au Medef", et aspergé la façade du bâtiment de faux sang avec une motopompe.

"Nous dénonçons l'influence actuelle qu'ont les lobbies très polluants, que ce soient les lobbies de l'agro-industrie, le Medef, l'industrie du plastique qui, alors que le Covid n'était pas terminé, ont commencé à envoyer des courriers pour demander la suspension des normes environnementales qui sont aujourd'hui nécessaires pour notre survie", a déclaré à l'AFP un membre d'Extinction Rebellion.

"On voulait à la fois dénoncer le cynisme et montrer que c'est quelque chose de dramatique. Il y a déjà des morts à cause de la crise climatique, des famines, des épidémies, et donc ces gens-là ont du sang sur les mains, il faut le dire", a-t-il ajouté.

Pour Extinction Rebellion, "le vrai coupable, c'est d'abord l'exécutif qui accepte ces relations et cette influence dans ses choix", explique le mouvement dans un communiqué.

Les forces de l'ordre sont arrivées après l'action, aucune interpellation n'a eu lieu.