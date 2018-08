Activités récréatives interdites dans le canal Baudouin à Bruges

(Belga) Le canal Baudouin à Bruges est venu s'ajouter à la liste des lieux interdits aux activités récréatives et de captation en vigueur en Flandre occidentale, a annoncé la ville vendredi. Des substances toxiques y ont en effet été identifiées. Il s'agit d'algues appelées dinoflagellés mais aussi probablement de cyanobactéries (aussi appelées algues bleues).

La chaleur persistante et la sécheresse ont entraîné une détérioration de la qualité de l'eau sur ce canal, en particulier dans la zone située entre le Groot Handelsdok et le Herdersbrug. Des analyses de l'eau ont montré qu'il y a trop peu d'oxygène dans l'eau. Bruges redoute aussi que des algues bleues, qui ont déjà été détectées dans le canal Gand-Ostende et dans celui de Roulers-Lys, y soient également présentes. Il a par exemple été constaté que certaines mollusques étaient spontanément sortis de l'eau. La ville flandrienne a dès lors pris des mesures. Les activités récréatives comme la pêche, le kayak ou la natation sont ainsi interdites, à l'instar d'autres sports aquatiques. Il est prohibé d'emmener des mollusques pour les consommer. Enfin, personne ne peut entrer en contact avec l'eau. Bruges a, dans le même temps, décidé de sortir les cygnes des canaux, après y avoir découvert à quelques endroits des algues bleues. À 18h00, tous ces oiseaux en avaient été retirés. Ils ne reviendront qu'une fois que les échantillons démontreront que la qualité de l'eau est à nouveau bonne. (Belga)