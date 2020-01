Affaire de dopage: le vétérinaire José Landuyt de nouveau devant la justice

(Belga) Le vétérinaire José Landuyt, déjà condamné par la passé pour des infractions à la loi sur le dopage, a écopé de 15 mois de prison pour usage de médicaments équestres interdits. Le praticien, originaire de Flandre occidentale, qui clame son innocence, a décidé de faire appel de la décision, rapportent mardi Het Laatste Nieuws et De Morgen.

José Landuyt s'est retrouvé, en 2003, au cœur d'un vaste scandale de dopage, impliquant également les coureurs Johan Museeuw et Mario De Clercq. Plusieurs cyclistes lui avaient, entre autres, commandé du "pain de mie" ou "trois guêpes", noms de code pour des produits dopants, ce qui avait mené à une série de condamnations. Depuis 2011, une nouvelle enquête à l'encontre de José Landuyt a été initiée. Celle-ci porte sur l'administration à deux chevaux de course de médicaments interdits. Le vétérinaire a ainsi donné à ces équidés un traitement qui est normalement administré à des personnes souffrant de schizophrénie. Ce faisant, les animaux sont devenus impropres à la consommation humaine. Lorsque de tels agents sont administrés à des équidés, ils doivent en effet être exclus de la chaîne alimentaire, ce qui n'a pas été le cas ici. Le tribunal a donc condamné José Landuyt à 15 mois de prison et à une amende de 6.000 euros. Le vétérinaire flamand a fait savoir lundi qu'il ferait appel du jugement. (Belga)