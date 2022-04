Afrique du Sud: au moins cinq morts dans des inondations

(Belga) Au moins cinq personnes sont mortes dans des inondations en Afrique du Sud frappée depuis plusieurs jours par de fortes pluies sur la côte est, ont indiqué mardi les autorités.

"Pour l'instant, cinq morts ont été signalés" à Durban, capitale de la province du Kwazulu-Natal (KZN, est), a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de la Coopération et des Affaires traditionnelles. Le bilan pourrait s'aggraver, "nous sommes encore en train de recueillir les informations auprès des services d'urgence", a-t-il précisé. Des opérations de sauvetage et d'évacuation sont actuellement en cours, a déclaré dans un communiqué le département de gestion des catastrophes du KZN. "C'est un cauchemar absolu, beaucoup de coulées de boue, des victimes, des bâtiments effondrés", a déclaré à l'AFP Garrith Jamieson, parmi les secours. Selon lui, il y aura "plus de morts". Les fortes précipitations ont aussi entrainé des coupures d'électricité et de nombreuses routes bloquées. Sur les plages populaires de Durban, sur l'océan Indien, des tas de débris, branches, bouteilles en plastique, se sont amoncelés. La cuve d'un camion-citerne a été entraînée sur le bord de mer, a constaté un photographe de l'AFP. Les habitants de la région ont été appelés à éviter tout déplacement. Ceux résidant dans des zones en hauteur ont été invités à accueillir leurs voisins en contrebas touchés par les intempéries. Les fortes pluies doivent se poursuivre encore mardi, selon les prévisions.