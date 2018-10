Afrique du Sud: baisse d'un quart du nombre rhinocéros braconnés depuis janvier

(Belga) Le nombre de rhinocéros braconnés en Afrique du Sud a baissé d'un quart au cours des huit premiers mois de l'année, a annoncé vendredi le ministère de l'Environnement, qui a comptabilisé 508 de ces pachydermes tués pour leurs cornes.

"Entre le 1er janvier et le 31 août 2018, 508 rhinocéros ont été braconnés, contre 691 sur la même période en 2017", selon le ministère qui s'est félicité de cette "baisse spectaculaire". Dans le seul parc Kruger (nord-est), très prisé des touristes, 292 rhinocéros ont été tués, contre 332 sur la même période de l'année précédente. La province du KwaZulu-Natal (nord-est), aussi fortement touchée par la braconnage, a également enregistré une baisse du nombre de pachydermes braconnés (de 163 à 83). La police sud-africaine a par ailleurs annoncé vendredi la saisie de vingt cornes de rhinocéros, pour une valeur estimée à 448.000 euros, et l'arrestation de deux suspects dans la province du Mpumalanga (nord-est). Plus tôt cette semaine, elle avait interpellé sept autres personnes, présentées comme de hauts responsables du trafic de rhinocéros. Parmi elles figurent plusieurs anciens policiers qui sont désormais poursuivis pour achat et vente illégale de cornes de rhinocéros, corruption, blanchiment d'argent et vol. La corne de rhinocéros, composée de kératine, la même matière que les ongles humains, est très prisée en Asie, où la médecine asiatique lui prête toutes sortes de vertus curatives. La demande a explosé ces dernières années et nourrit un trafic depuis l'Afrique, alors que le commerce de ces cornes est illégal. Au marché noir, le kilo de corne se monnaie jusqu'à 55.000 euros. Le nombre de rhinocéros tués en Afrique du Sud, qui abrite la plus grande population africaine de ces pachydermes, est passé de 13 en 2007 à plus de 1.000 par an ces cinq dernières années. (Belga)