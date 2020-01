Agnès a une relation très particulière avec ses plantes: "Je les comprends et elles me comprennent"

Agnès a noué une relation très particulière avec les plantes. Sa terrasse, c’est son petit jardin. Au milieu des fleurs et des aromates, elle se sent entourée, apaisée, protégée.

"La plante, pour moi, c’est pas un objet de déco. C’est une âme", confie-t-elle. "Une pièce sans plante, c’est une pièce sans vie", lance-t-elle.

"Je les comprends et elles me comprennent, raconte Agnès. C’est pas qu’on parle le français ou le néerlandais. C'est pas du tout comme ça que ça se passe avec les plantes, c’est intangible. Elles comprennent, il suffit de les regarder, elles sont en bonne santé. Elles sont belles."



Son balcon abrite des êtres sensibles capables de percevoir chaque mouvement et de communiquer. Il y a quelques années, on l’aurait prise pour folle. Aujourd’hui, la science pourrait bien lui donner raison.



La vie mystérieuse des arbres



Les plantes sont parfois considérées comme des simples objets de déco. Pourtant, les végétaux sont bien plus que des compagnons silencieux et immobiles.

"Reporters" vous ouvre les portes de la vie mystérieuse des végétaux. Des plantes et des arbres dotés d'une intelligence complexe : capables de sentir notre présence, de se repérer dans l'espace, de communiquer, de collaborer et de mettre au point des stratégies très élaborées.

Le magazine est parti à la rencontre d'experts de la cognition végétale (des spécialistes de l'intelligence végétale). Durant de longues années, ces chercheurs sont passés pour des savants fous. Mais aujourd'hui, les preuves scientifiques s'accumulent et vont changer votre regard sur les végétaux qui nous entourent.