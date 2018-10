Allemagne: La justice interdit une manifestation dans la forêt pour raison sécuritaires

(Belga) Une manifestation prévue dimanche en Allemagne pour protester contre la destruction de zones boisées en vue de l'établissement d'une mine de charbon pourrait ne pas être autorisée, selon le verdict d'un tribunal d'Aix-la-Chapelle.

La manifestation comptait sur une participation de 5.000 personnes. Le tribunal s'est rangé derrière l'avis de la police qui recommandait d'interdire l'évènement pour des raisons sécuritaires. Un journaliste couvrant les manifestations en cours dans la forêt s'est blessé en tombant d'un pont mercredi alors qu'il observait des cabanes construites par les manifestants dans les bois à Hambach, près d'Aix-la-Chapelle dans l'ouest du pays. Le groupe d'activistes écologistes baptisé "Hambi bleibt" (Hambi reste, NDLR) s'oppose au projet de construction d'une mine à ciel ouvert par la société de centrale électrique RWE. Cette opposition, en cours depuis plus de 6 ans, est connue pour ses cabanes construites dans les arbres, jusqu'à 25 mètres de hauteur. Le tribunal a justifié sa décision, affirmant qu'il était probabl que que des individus participants à la manifestation tenteraient de se séparer du groupe pour aller rejoindre les activistes dont des constructions ont récemment été détruites par les autorités. La forêt de Hambach est devenue en Allemagne le symbole des adversaires du charbon, qui reste une source importante de la production d'électricité du fait notamment de la sortie du nucléaire décidée par le pays en 2011 pour 2022. Même si le charbon paraît condamné à terme, le gouvernement n'a pas fixé à ce jour de date de sortie et l'exploitation de ce combustible continue notamment dans l'ouest et l'est du pays. Elle représente aussi dans ces régions un enjeu important sur le plan de l'emploi. (Belga)