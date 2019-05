Allemagne: les loups prolifèrent, les règles d'abattage assouplies

(Belga) Le gouvernement allemand a assoupli mercredi les règles d'abattage des loups, qui avaient totalement disparu durant des années mais prolifèrent désormais dans certaines régions du pays.

Au terme de mois de débats au sein de la coalition au pouvoir, ainsi qu'entre syndicats agricoles et associations de défense des animaux, le gouvernement a adopté mercredi une décision de compromis. Jusqu'ici autorisé uniquement quand des vies humaines étaient en danger, l'abattage sera désormais autorisé en cas d'attaque de troupeaux. Les membres d'une meute pourront être visés si un troupeau a été au préalable attaqué, même sans certitude que ces animaux soient les auteurs de l'attaque. Nourrir des loups est également proscrit pour éviter qu'ils s'habituent aux humains et viennent roder près de leurs habitations, a également décidé le gouvernement. Après 150 ans d'absence, le loup gris commun a fait en 2000 un grand retour dans les campagnes allemandes - salué par les amoureux de la nature - après avoir franchi la frontière depuis la Pologne. Le ministère de l'Environnement en dénombre actuellement 800 dans le pays, soit 73 meutes en 2018 (qui comptent au moins 9 spécimens chacune), 13 meutes de plus qu'un an auparavant. Aucune agression d'humain n'a cependant été recensée. Leur sort a donné lieu à d'âpres débats entre les éleveurs, dont les troupeaux ont subi des attaques, les défenseurs de l'environnement mais aussi au sein de la classe politique. La CDU conservatrice, parti d'Angela Merkel, qui affrontera l'AfD dans trois élections régionales en septembre et octobre à l'Est, dans des Länder où les loups sont présents en nombre, a ainsi donné son aval pour assouplir dans certains cas leur abattage, réclamé par le parti d'extrême droite AfD, puissant dans ces régions. (Belga)