Amazon sommé par la justice d'évaluer les risques liés au coronavirus

Amazon France va devoir conduire une véritable évaluation des risques et s'en tenir strictement d'ici 24 heures aux envois de produits essentiels sous peine d'amende d'un million d'euros par jour de retard et par infraction, selon une décision de justice rendue mardi après plusieurs semaines de combat des syndicats.

Le tribunal judiciaire de Nanterre constate dans sa décision communiquée à l'AFP que la société a "de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés".

Amazon, "en désaccord avec la décision", a indiqué faire appel. Mais la décision étant de droit exécutoire, l'appel n'est pas suspensif. "Nous évaluons actuellement ses implications pour nos sites logistiques français", ajoute le groupe dans un communiqué.

Amazon, qui employait en février près de 6.500 salariés en CDI et 3.600 intérimaires dans ses six entrepôts français, assure avoir distribué sur ses sites "plus de 127.000 paquets de lingettes désinfectantes, plus de 27.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que plus de 1,5 million de masques" et avoir "mis en place des contrôles de température et des mesures de distanciation sociale" notamment.

Amazon "n'est pas resté les bras croisés" depuis le début de l'épidémie, reconnaît Laurent Degousée, codélégué du syndicat SUD-Commerce à l'origine de la plainte (portée par l'Union syndicale Solidaires) dans une conférence de presse téléphonique. Mais l'entreprise a procédé à "un empilage de mesures sans aucune évaluation". Ainsi, les prises de température de salariés à l'entrée des sites occasionnent des queues, et donc des contacts favorisant une éventuelle contamination, souligne-t-il.

Le tribunal mentionne pour sa part les portiques qui équipent tous les sites, "une source de contamination importante" aux heures de pointe, la manipulation des colis par plusieurs intervenants, les situations de travail rapprochées...

Surtout, le tribunal reproche à Amazon de n'avoir produit "aucun procès-verbal de réunions des CSE (comité social et économique) ni du CSE central depuis le début de l'épidémie".

- absence de dialogue social -

"Il y a dès lors lieu de considérer que les instances représentatives du personnel n'ont pas été associées à l'évaluation des risques que la direction aurait menée", relève la juridiction.

"Ce jugement rappelle à toutes les entreprises que les syndicats et les représentants du personnel sont les interlocuteurs incontournables et que l'employeur ne peut pas faire les choses de manière unilatérale et superficielle", a commenté l'avocate Judith Krivine, qui défend SUD-Solidaires.

"Les salariés ont des propositions à faire, un colis pourrait par exemple être traité par une seule personne de bout en bout, au lieu de le passer de main en main", relève-t-elle.

Tatiana Campagne, déléguée de SUD sur le site de Lauwin-Planque (Nord) se félicite que le tribunal ordonne à Amazon de limiter ses livraisons aux seuls "produits alimentaires, d'hygiène et médicaux, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée".

"Ils vont enfin appliquer ce qu'ils disent faire depuis trois semaines, et qui n'est aucunement respecté", souligne-t-elle, citant pêle-mêle la livraison d'"alcools, livres, coques de téléphone, boucles d'oreilles, vernis à ongle..."

Amazon avait annoncé le 21 mars cesser ses commandes "moins prioritaires" pour privilégier les produits d'hygiène ou de base pour la maison.

Selon Tatiana Campagne, le resserrement sur les produits essentiels fera baisser les volumes "d'un facteur dix ou quinze".

Cette restriction s'applique "dans les 24 heures" et pour un mois. D'ici là, Amazon devra avoir conduit l'évaluation des risques avec les représentants du personnel.

CFDT, CGT et SUD alertent depuis le début de l'épidémie sur les risques de contamination dans les entrepôts et le manque de transparence de l'entreprise. Selon Laurent Degousée, plusieurs salariés ont été testés positifs au Covid-19 et l'un d'entre eux, du site de Brétigny-sur-Orge, serait en réanimation.

Le groupe a fait l'objet de cinq mises en demeures de l'inspection du travail, dont trois ont été levées, les deux autres sites (Montélimar dans la Drôme et Saran dans le Loiret) devant faire l'objet d'un nouveau contrôle.

Au-delà du cas d'Amazon, le jugement "constitue un point d'appui alors qu'on nous dit qu'on va rouvrir un certain nombre de commerces", a estimé Laurent Degousée.