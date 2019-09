Amazonie: Bolsonaro ira devant l'ONU même "en chaise roulante"

(Belga) Le président Jair Bolsonaro, qui doit subir une nouvelle opération chirurgicale, s'est dit déterminé lundi à aller défendre la position du Brésil sur l'Amazonie devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York "même (...) en chaise roulante".

"Je vais me présenter devant l'ONU même si ce doit être en chaise roulante ou sur un brancard, je vais y aller parce que je veux parler de l'Amazonie", a dit le président à Brasilia devant des journalistes. C'est au Brésil qu'incombe traditionnellement le premier discours devant l'Assemblée générale qui est prévu cette année le 24 septembre. Jair Bolsonaro doit être opéré dimanche pour la 4e fois depuis l'attentat à l'arme blanche qui avait failli lui coûter la vie durant sa campagne électorale, il y a un an, le 6 septembre 2018. Il doit être réopéré pour "une hernie incisionnelle" à l'abdomen, c'est-à-dire une éventration de la paroi abdominale, et doit rester hospitalisé 10 jours, selon ses médecins d'un grand hôpital de Sao Paulo (sud-est). Les incendies qui font rage dans diverses régions de l'Amazonie ont mis le Brésil sous une intense pression internationale et provoqué une crise diplomatique avec la France, dont le président Emmanuel Macron a déclaré que la question de la souveraineté de la plus grande forêt tropicale du monde était ouverte car elle est essentielle dans la régulation climatique de la planète tout entière. M. Bolsonaro a conditionné à plusieurs reprises une acceptation par le Brésil de l'aide de 20 millions de dollars débloquée par les pays du G7 pour lutter contre les incendies à une rétractation de M. Macron. (Belga)