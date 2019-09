Argentine: des chercheurs découvrent un animal semblable à Scrat, l'écureuil de "L'Age de glace"

Un animal de 25 centimètres de long semblable à Scrat, l'écureuil malchanceux du film d'animation "L'Age de glace", en quête éternelle de glands récalcitrants, a été découvert dans l'ouest de l'Argentine, a annoncé une équipe de chercheurs.



Baptisé "Pseudotherium argentinus", ce spécimen a vécu durant la période du Trias, il y a 230 millions d'années. Il a été découvert en 2006 à Ischigualasto, dans la province de San Juan, par le paléontologue Ricardo Martinez, a annoncé l'université de La Matanza, à Buenos Aires, sur son compte Twitter.



Les travaux de Ricardo Martinez ont été publiés récemment par la revue scientifique Plos One.



Le crane découvert a été analysé à l'université du Texas, aux côtés des chercheurs Rachel Wallace et Timothy Rowe.



"Cette nouvelle espèce a un museau très long et aplati, peu profond, et ses canines sont aussi très longues et sont situées quasiment à la pointe du museau", explique M. Martinez, qui ajoute que cela lui donne un aspect "très" semblable à celui de Scrat.



L'équipe de paléontologues pense que cet animal a dû s'alimenter d'insectes et d'animaux plus petits.



L'Argentine compte de très nombreux fossiles issus de trois périodes, le trias, le jurassique et le crétacé de l'ère Mésozoïque. Ils appartiennent à des animaux différents de ceux rencontrés dans l'hémisphère nord.