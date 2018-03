Argentine: un énorme glacier sur le point de se rompre

(Belga) La rupture d'une arche de glace du gigantesque glacier argentin Perito Moreno, en Patagonie, a commencé samedi et devrait durer de deux à trois jours jusqu'à son apogée, un phénomène naturel qui attire des milliers de touristes.

L'eau a commencé à s'infiltrer dans le glacier samedi à 08H40, a indiqué le parc national Los Glaciares, en Patagonie, situé à 2.000 km au sud-ouest de de Buenos Aires. Tout au long de la journée, ce phénomène "est devenu plus manifeste et volumineux", selon la même source. L'eau érode le glacier et le processus prend fin lorsque l'arche ou le pont de glace s'effondre. Le moment de la rupture "est toujours spectaculaire. Ce qui arrive, c'est que cette fois-ci, plus d'eau s'est accumulée qu'au cours des trois ou quatre dernières ruptures", a expliqué à la chaîne d'information TN Luciano Bernacchi, directeur du Glaciarium, un musée situé à proximité du Parc National des Glaciers. Selon cet expert, il s'agit d'un phénomène naturel pour ce type de glacier, c'est-à dire qu'il maintient en moyenne ses dimensions, contrairement à d'autres qui se rétrécissent. L'effondrement du glacier Perito Moreno, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, attire habituellement des milliers de visiteurs. Ce phénomène, un des spectacles naturels les plus impressionnants au monde, se produit tous les deux à quatre ans depuis 2004 alors qu'il ne s'était plus produit au cours des 16 années précédentes. (Belga)