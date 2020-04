Arrêt de la L1: "Un mal pour un bien", selon Laurent Nicollin (Montpellier)

Si la saison de Ligue 1 "est morte", c'est "un mal pour un bien" pour le président de Montpellier, Laurent Nicollin, dont le club a "touché du doigt le virus" avec la contamination de Junior Sambia, a-t-il expliqué mardi à l'AFP.

Q: Le Premier ministre vient d'annoncer que le foot pro ne reprendrait pas avant septembre, quelle est votre réaction?

R: "J'ai un double sentiment. D'un côté, c'est dommage de ne pas terminer la saison. D'un autre côté, c'est rassurant en raison de la présence du virus. Cela enlève un souci dans nos têtes. La saison est finie, désormais on se concentre sur la saison 2020-2021. S'il avait fallu continuer, on se serait adapté aux préconisations de la Ligue. Seulement, en touchant du doigt le virus, à la suite de la contamination de Junior Sambia (joueur du club), je sentais une inquiétude auprès des joueurs. On n'aurait pas été dans le même état d'esprit que d'autres clubs. C'est pourquoi cette décision est un mal pour un bien. Par ailleurs, cela laisse un peu plus de temps, à savoir un mois ou deux, pour que ce virus réduise son impact. Dans la situation que vit la France, l'Europe et le monde, on respecte les choix. On n'est pas au-dessus des lois, on n'est pas au-dessus de la médecine."

Q: Que va-t-il se passer maintenant?

R: "J'espère que l'on pourra débuter en juillet dans de meilleures conditions d'entraînement et débuter la prochaine saison fin août. Si on attaque plus tard, cela risque d'être compliqué pour nous sur le plan financier. Je travaille à la commission des scénarios. Si la saison 2019-2020 ne pouvait pas reprendre avant une certaine période, il était convenu qu'elle était morte. Et que l'on devait entériner le classement. On sait que Mediapro sera le nouveau diffuseur à partir de la saison prochaine. On ne va pas se faire hara-kiri deux fois. La saison est morte, elle est morte. Sinon, cela serait double peine. Pour ceux qui voient les choses autrement, ce n'est plus de la logique, c'est de la connerie."

Q: Du coup Montpellier termine-t-il 6e et européen, au classement à la 27e journée, la dernière jouée intégralement?

R: "A la commission des scénarios, on a travaillé pour proposer trois scénarios à la Ligue. Selon le scénario retenu, on sera classé à la 6e ou 8e place. Quoiqu'il en soit, cela sera un bon classement pour nous. Si c'est 6e tant mieux, si c'est 8e ce sera bien aussi. J'ai d'autres soucis que de me battre pour favoriser telle ou telle option. Je n'en ferai pas mon cheval de bataille. J'ai un joueur (Junior Samba), qui a été touché par le Covid, j'ai eu un décès d'un dirigeant du club (Guy Elfassy, chargé des relations publiques). Il y a donc des choses plus importantes que le classement. Avec les fonds propres, et un prêt, on arrivera jusqu'au mois d'août. Si à ce moment-là, on n'a pas l'apport de Mediapro, ce sera un peu plus compliqué."