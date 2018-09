Asile et migration - Un demandeur d'asile éthiopien souffrant de troubles psychiatriques porté disparu

(Belga) Un jeune Ethiopien de 24 ans s'était rendu vendredi à l'Office des Etrangers pour y introduire une demande d'asile. Il a disparu depuis. Il s'y était rendu accompagné d'une bénévole de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés qui a dû patienter à l'extérieur du bâtiment. S'inquiétant de ne pas le voir revenir de son rendez-vous, elle a donné l'alerte. Le jeune homme, qui souffre de troubles psychiatriques, demeure pour l'heure introuvable, indique dimanche la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles, confirmant une information de BX1 et de la RTBF.

La police locale a été avisée samedi de la disparition d'Osman et l'a actée dans un procès-verbal. Elle a également diffusé un signalement urgent accompagné d'une photo au sein des commissariats et effectue des vérifications dans les hôpitaux bruxellois afin de voir si le jeune homme n'y a pas été admis. Son porte-parole précise qu'il appartient au parquet de décider d'émettre ou non un avis de recherche. L'Office des Etrangers confirme et déplore l'incident, précisant ne pas avoir la possibilité de mettre un agent de sécurité à côté de chaque demandeur d'asile. (Belga)