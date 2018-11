Au moins 15.000 personnes attendues au salon RECUPère à Namur

(Belga) Au moins 15.000 personnes sont attendues à 4e édition du salon RECUPère qui aura lieu du 23 au 25 novembre à Namur Expo, ont indiqué lundi les organisateurs. L'événement dédié à l'éco-consommation, l'éco-design et au réemploi se positionne plus que jamais comme l'un des plus importants de la capitale wallonne.

Les visiteurs pourront découvrir toutes les facettes de la récupération, avec pour thème principal l'art et la culture. 120 exposants seront répartis dans les différentes "ères" : sensibilisation, éco-conso, culture et récup ou encore arts et design. Le "zéro déchet" sera mis en avant avec une zone dédiée, des conférences et des témoignages de familles qui participent au programme de la Ville de Namur. Quatre-vingts ateliers permettront de s'initier à la récupération et les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination dans un espace qui leur sera réservé. Chacun pourra aussi réparer ses objets défectueux au REPèr Café. L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et son prix est de cinq euros pour les adultes. Chaque jour, les 500 premières personnes qui apporteront un sac de vêtements pourront par ailleurs rentrer gratuitement. Le salon est organisé par la Ressourcerie namuroise, à la demande de la Ville de Namur. Son budget est d'environ 200.000 euros, dont 89.000 euros sont financés par la ville et 40.000 par la Région wallonne. "Nous nous investissons beaucoup dans la gestion des déchets et le réemploi, c'est donc logique et important pour nous d'avoir initié et de soutenir ce salon", a souligné Bernard Guillitte, actuel échevin de l'Environnement. "C'est le prolongement de notre politique". (Belga)