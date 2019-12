Autriche : un gouvernement écologiste et conservateur début 2020

(Belga) Un pacte en vue de former une coalition gouvernementale en Autriche avec les écologistes sera signé "au plus tard à la mi-janvier", a annoncé vendredi à Vienne l'ancien chancelier conservateur Sebastian Kurz, dont le parti ÖVP a remporté les élections en septembre.

"Je suis très optimiste quant à la possibilité de former un gouvernement avec les Verts", a affirmé M. Kurz devant la presse. "Notre but est d'avoir un gouvernement opérationnel et fort, qui prête serment début janvier ou au plus tard à la mi-janvier" 2020, a-t-il ajouté. Werner Kogler, le chef de file des écologistes (Die Grünen), a confirmé ce calendrier "très important pour nous et reposant sur un programme commun viable". Ni les conservateurs ni les écologistes n'ont précisé la date de la prestation de serment. Ils n'ont pas donné d'informations sur la répartition des portefeuilles. L'ÖVP est arrivé largement en tête des législatives avec 37,5% des voix. Les écologistes ont enregistré leur meilleur score avec 13,9% des suffrages. Sebastian Kurz a dirigé l'Autriche avec l'extrême droite du parti FPÖ entre décembre 2017 et mai 2018, après avoir prématurément mis fin à la coalition entre l'ÖVP et les sociaux-démocrates. Les Verts ont fortement dénoncé sa politique. Son gouvernement a chuté après dix-huit mois, à cause d'un scandale de corruption impliquant le FPÖ. A la suite de la convocation de législatives anticipées, les thématiques environnementales portées par l'effet Greta Thunberg se sont imposées pendant la campagne. Le FPÖ a perdu dix points par rapport au précédent scrutin. M. Kurz a alors effectué un virage à 180 degrés en invitant les écologistes à négocier avec lui le 11 novembre. A elles deux, ces formations disposent d'une majorité au parlement suffisante pour gouverner. Sebastian Kurz a insisté lundi sur sa volonté de "continuer à abaisser les impôts" et à "lutter contre l'immigration illégale". Werner Kogler a plaidé pour une nécessaire "transparence" et le respect de la "liberté d'information", dans un "climat politique nouveau". Le résultat des négociations doit être approuvé par le congrès fédéral des écologistes, qui doit se réunir une semaine après la fin des discussions. Les Verts n'ont jamais gouverné au niveau fédéral en Autriche, mais ils dirigent des régions aux côtés des conservateurs. Au sein de l'Union européenne, des partis écologistes participent actuellement à des gouvernements en Suède, en Finlande et en Lituanie.