Avec le retour du froid, faut-il rentrer ses plantes pour les protéger? "Il y aura plus de dégâts en les confinant"

Ce matin, c'était le givre qui s'était installé, par endroits. Ce qui a fait craindre, à certains, des dégâts, dans les jardins. Cela dit, pas de panique. Les températures vont, bientôt, repartir à la hausse.

Ce matin, les températures ont déjà atteint jusqu’à -1°C par endroits. Pourtant, pas d’inquiétude à avoir en ce qui concerne la survie de vos plantes. Avant le seuil fatidique des -5°C, ces plantes se conservent plutôt bien, sauf quelques exceptions.

"Pour les plantes de chez nous, aucun danger. Par contre, pour les plantes méditerranéennes, il faut les rentrer. Pour les autres, il faut prévoir de les protéger mais surtout, il faut les laisser dehors", explique Vincent Dussart, responsable de magasin.

Avant de rentrer les plantes plus fragiles quelques gestes simples s’imposent. "On va les tailler pour pouvoir donner une propreté à la plante. Ensuite, on va bien nettoyer son pot pour retirer toutes feuilles mortes. On va éviter ainsi des maladies cryptogamiques. Il faut aussi vérifier le pot et si insectes il y a, traiter le terreau", ajoute-t-il.



"Pour le moment, on laisse bien aérer les plantes"



A l'inverse, les plantes plus résistantes peuvent encore rester dehors pour l’instant. Vous pouvez, tout de même, les préparer doucement à l’arrivée des gelées.

"On va protéger son pot comme ça le froid pourra moins l'atteindre. Et au moment où il fera bien froid, il n' aura plus qu'à mettre un voile d'hivernage autour. Mais surtout, pour le moment, on laisse bien aérer les plantes. Il y aura plus de dégâts en les confinant que de les laisser dehors à l'air libre", précise Vincent Dussart.

Des voiles d’hivernage devront idéalement être placés sur les plantes à partir de -5 °C. Attention, s’il y a des périodes de redoux durant l’hiver, il faut pouvoir détacher le haut du voile pour laisser respirer la plante.