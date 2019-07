Avertissement aux automobilistes finlandais: gare à l'élan assoiffé

(Belga) La police finlandaise a émis vendredi un avertissement aux automobilistes, menacés par les tribulations sur les routes d'élans assoiffés à la recherche de nouveaux points d'eau.

Un nombre record d'accidents de la route impliquant des élans ont été signalés la semaine dernière, les animaux errant parfois sur la chaussée parce que les sources ou mares habituelles où ils s'abreuvent ont été asséchées par la chaleur. "En cette période précise de l'année, il fait franchement chaud. Les animaux se déplacent plus loin pour trouver de l'eau, et il leur arrive de traverser des routes", a expliqué le capitaine de police Joonas Tikka. Les jeunes élans nés l'an dernier sont particulièrement dangereux. "Les jeunes élans deviennent indépendants à cette époque de l'année, et comme ils sont inexpérimentés, ils peuvent se comporter de manière inattendue", a estimé M. Tikka. La semaine dernière, dans la région de Finlande du Sud-Ouest, la police a reçu 140 signalements d'accidents de la route impliquant des élans, soit quasiment un par heure. "Je ne me souviens pas d'un mois de juillet où nous en ayons eu autant", a déclaré l'inspecteur Marko Luotonen, de la police de la Finlande du Sud-Ouest, à la radiotélévision nationale Yle. L'an dernier, 2.942 accidents de la route impliquant un animal ont été enregistrés dans l'ensemble du pays. La police a également préconisé de rester à distance des élans et d'autres animaux nageant dans des lacs, et de prendre des photos ou des vidéos à une distance raisonnable. Quelque 100.000 élans vivent en Finlande. Ils peuvent mesurer jusqu'à trois mètres de long et peser jusqu'à 600 kilos. (Belga)