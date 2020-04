Aveugles et malvoyants veulent participer au développement d'une application corona

(Belga) Les aveugles et malvoyants demandent d'être impliqués dans le développement de sites web ou d'applications dans le cadre de la crise du coronavirus, plaide lundi l'association Vereniging Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde (VeBeS). L'organisation dénonce dans une lettre ouverte l'oubli des aveugles et malvoyants. Le site d'information des autorités sur le coronavirus n'est par exemple pas accessible aux personnes qui éprouvent des difficultés de lecture.

L'association veut pouvoir contribuer au développement des solutions numériques à la crise. "Ces applications peuvent servir à retracer des contacts, à faire un suivi ou un accompagnement à distance. Elles devraient être accessibles universellement, y compris aux nombreuses personnes souffrant de troubles de la lecture, comme les malvoyants et les aveugles", demande le VeBes. L'association est prête à mettre rapidement des experts à disposition pour développer de nouvelles applications numériques. Les personnes âgées devraient aussi être impliquées dans ce processus, argumente-t-elle. Le VeBeS appelle également toute la population à appliquer la distanciation sociale de manière solidaire. "Restez à minimum 1,5 mètre de distance des personnes munies d'un bâton blanc. Elles ne peuvent pas vous percevoir et encore moins vous éviter", recommande l'association. "Cela s'applique également aux autres personnes à mobilité réduite", poursuit-elle. "Nous ne voulons exclure personne, surtout pas les personnes porteuses de handicap, qui sont davantage touchées pendant cette crise. Nous espérons une application 'corona' qui respecte la vie privée, qui soit efficace, juste et accessible", conclut Eric Van Damme, président du VeBeS. (Belga)