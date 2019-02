B. Van Nuffel (Ecolo) devient président de Vivaqua, qui renouvelle ses organes de gestion

(Belga) Le premier échevin Ecolo de Jette a été désigné mercredi à la présidence de Vivaqua. Il prend le relais, dans cette fonction, de l'échevine PS de la Ville de Bruxelles Faouzia Hariche. L'assemblée générale (AG) de Vivaqua qui en a décidé ainsi a, plus largement, renouvelé la composition du conseil d'administration suite aux élections communales du 14 octobre dernier.

Traditionnellement, l'AG est organisée le 1er jeudi du mois de juin. Vivaqua a souhaité accélérer le renouvellement des organes de gestion afin de permettre aux nouveaux mandataires de s'impliquer au plus tôt dans le processus du plan stratégique VIVAnext annoncé comme déterminant pour l'avenir de l'opérateur public de l'eau à Bruxelles. Ce plan fixera, pour la période 2019-2024, six objectifs stratégiques à atteindre et détaillera les actions et les moyens pour y arriver. Les 29 membres du conseil d'administration - 21 hommes et 8 femmes - désormais chargés d'administrer et de contrôler l'entreprise ont été désignés. Dans la foulée, le nouveau conseil d'administration a désigné les 7 membres du bureau exécutif, le président et le vice-président. Le nouveau président, Bernard Van Nuffel, était déjà administrateur de Vivaqua sous la législature précédente. Il affiche une longue expérience en urbanisme et en travaux publics. Architecte de formation, il est passionné par l'écologie urbaine. La vice-présidence reviendra à Guy Wilmart (PS-Anderlecht), l'ancien président du conseil d'administration de Sibelga. Les autres membres du bureau exécutif sont Jonathan Biermann (MR-Uccle), Vanessa Loodts (DéFI-Schaerbeek), Cathy Marcus (PS-Saint-Gilles), Vincent Molenberg (Ecolo-Auderghem) et Marc Vande Weyer (cdh- Berchem-Sainte-Agathe). Le comité d'audit - composé de 3 membres du CA et de 2 experts indépendants - et le comité de rémunération - 5 membres du CA - ont également été renouvelés. (Belga)