Ban Ki-moon et Bill Gates à la tête d'une commission internationale pour le climat

Une commission internationale pour le climat lancée le mois prochain aux Pays-Bas aura à sa tête de grands noms tels que l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et le milliardaire Bill Gates, a annoncé lundi le gouvernement néerlandais.

Cette commission internationale oeuvrera pour "convaincre les pays du monde entier de prendre des mesures pour s'armer contre les conséquences du changement climatique", a indiqué dans un communiqué le ministère néerlandais des Infrastructures et de la gestion de l'eau. La commission, dont le siège se trouvera à Rotterdam, sera menée par l'ancien dirigeant de l'ONU Ban Ki-moon, le fondateur de Microsoft et activiste pour le climat Bill Gates et la directrice de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva. Un plan d'action définissant ce que les pays doivent faire pour protéger les zones vulnérables du changement climatique à court terme sera présenté en septembre 2019, a précisé le ministère.