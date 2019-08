Bangladesh: déficit inquiétant de tigres mâles sauvages

Le Bangladesh s'est dit mardi "extrêmement inquiet" du faible ratio de mâles dans sa population de tigres sauvages, qui menace la survie à long terme du félin rayé dans la forêt de mangroves du pays d'Asie du Sud.

Avec 114 animaux selon le dernier recensement publié en mai, la population de tigres sauvages au Bangladesh a légèrement augmenté par rapport aux 106 animaux du dernier comptage quatre ans auparavant, les autorités ayant accentué la lutte contre le braconnage.

Mais une analyse détaillée des données a révélé que le sexe-ratio était seulement d'un mâle pour cinq femelles, ont indiqué les responsables de leur protection, avec de probables répercussions sur leur niveau de reproduction.

"Nous sommes extrêmement inquiets. Le ratio normal devrait être d'un mâle pour trois femelles tigres", a déclaré à l'AFP Jahidul Kabir, responsable gouvernemental de la conservation de la faune.

Les tigres sauvages au Bangladesh se trouvent dans la forêt de mangroves des Sundarbans, dans le sud-ouest du pays, classée au patrimoine mondial par l'Unesco.

"Dans la chaîne de Sharonkhola, nous n'avons trouvé que deux mâles pour 19 tigres femelles", a indiqué Jahidul Kabir, ajoutant que ce déséquilibre menaçait l'avenir du tigre sauvage au Bangladesh si les Sundarbans continuaient à perdre des mâles.

Le braconnage pourrait être à l'origine de ce faible ratio de tigres mâles, selon Monirul Khan, professeur de zoologie et expert des tigres à l'université publique Jahangirnagar.

"Aucun doute que cette tendance est inquiétante. Et la raison possible est le braconnage", a-t-il expliqué. "Les tigres mâles sont plus agressifs et couvrent des territoires plus grands, ce qui les rend vulnérables au braconnage."

La population de tigres sauvages au Bangladesh a atteint un niveau alarmant en 2015, avec seulement 106 tigres présents dans la forêt, soit moins d'un quart des 440 tigres estimés en 2004.

Pour enrayer la baisse, les autorités ont plus que doublé la taille de la réserve naturelle dans les Sundarbans et déployé une unité d'élite contre les braconniers.

En 2010, lors d'un sommet en Russie, le Bangladesh et les dirigeants de 12 autres pays abritant des tigres s'étaient engagés à doubler leur population d'ici 2022.

L'Inde a annoncé lundi une hausse de 30% de sa population de tigres sauvages en quatre ans, avec 2.967 de ces prédateurs recensés l'année dernière sur son territoire.