Belges à l'étranger - Thibaut Courtois se rétablit rapidement de sa blessure à la cheville

Thibaut Courtois se rétablit rapidement de sa blessure à la cheville gauche. Il a en effet repris l'entraînement avec le groupe dès vendredi au Real Madrid, a-t-il lui même annoncé via twitter.

"Je me sentais suffisamment bien pour m'entraîner avec le groupe aujourd'hui", a en effet posté le gardien des Diables Rouges sur son compte twitter. "Cette guérison rapide me ravit". On avait appris lundi que l'ancien portier de Genk et Chelsea souffrait d'une entorse de la cheville gauche qui risquait de compromettre sa participation au match d'ouverture du championnat, le 17 août au Celta Vigo. Il semble donc que ce n'est pas le cas. En attendant son rival Costaricain Keylor Navas a marqué des points en Audi Cup contre Tottenham, malgré la défaite (0-1), en réalisant six arrêts décisifs. "Il a fait un grand match", a d'ailleurs commenté l'entraîneur du Real Zinédine Zidane. "Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un joueur soit assuré d'être titulaire, tous deux (Courtois et Navas, ndlr) doivent être prêts à débuter". Courtois avait lui encaissé sept buts en seulement deux rencontres (deux contre le Bayern Munich et cinq face à l'Atlético Madrid.