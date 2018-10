Belgique: la reine Paola hospitalisée à Bruxelles après un malaise à Venise

La reine Paola de Belgique, 81 ans, qui a eu un malaise lors d'un séjour à Venise, a été hospitalisée mercredi en Belgique pour y subir des examens médicaux, selon des sources concordantes.

D'après plusieurs médias, belge et italien, la mère du roi Philippe a eu un accident vasculaire cérébral dans la nuit de mardi à mercredi à Venise.

Le Palais royal a simplement évoqué "un problème de santé" nécessitant des examens médicaux, et un médecin italien interrogé par un média belge a assuré que son état n'était "pas préoccupant".

D'après l'agence de presse Belga, elle a atterri vers 17H15 locales (15H15 GMT) à la base aérienne militaire de Melsbroek, près de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, d'où elle a été transférée en ambulance, sous escorte policière, aux cliniques universitaires Saint-Luc de la capitale belge.

Elle doit subir des examens médicaux "afin de procéder au diagnostic", selon le palais royal.

"Actuellement son état n'est pas préoccupant", a assuré dans la journée Michele Alzetta, chef des urgences de l'hôpital Santi Giovanni e Paolo à Venise, interrogé par la chaîne belge francophone RTBF.

Le médecin italien a évoqué "un malaise passager qui méritait des examens approfondis" avant son retour en Belgique.

La reine Paola, d'origine italienne, est l'épouse du roi Albert II qui a régné de 1993 à 2013, date à laquelle il a abdiqué en faveur de son fils aîné Philippe, aujourd'hui âgé de 58 ans.

Ces dernières années, elle avait déjà dû affronter des problèmes de santé.

En septembre 2015, elle avait été contrainte de respecter une "période de repos total" en raison de problèmes d'arythmie cardiaque.

En février 2017, elle avait aussi fait une chute lui occasionnant une fracture du col du fémur, moins de deux mois après avoir souffert d'une "fracture vertébrale", selon le Palais royal.

Mercredi, le Premier ministre belge Charles Michel et le président de la République italienne Sergio Mattarella lui ont souhaité chacun de leur côté "un prompt rétablissement".

"Au nom du peuple italien, et en mon nom personnel, je renouvelle à Votre majesté, à la famille royale et à tous les Belges l'expression de nos sentiments d'amitié et de sympathie", a ajouté M. Mattarella dans un communiqué.

Née princesse Paola Ruffo di Calabria, le 11 septembre 1937, à Forte dei Marmi, en Italie, Paola est la plus jeune des sept enfants du prince Fulco Ruffo di Calabria, aviateur héros de la Première guerre mondiale, et de la comtesse Luisa Gazelli.

La future reine a passé toute sa jeunesse à Rome, où elle a rencontré, à 21 ans, le prince Albert lors d'une réception organisée à l'ambassade de Belgique en marge des cérémonies d'intronisation du pape Jean XXIII.

Albert II, âgé de 84 ans, était devenu le 6e monarque belge le 9 août 1993 après le brusque décès de son frère Baudouin Ier. Il avait cédé sa couronne le 21 juillet 2013 à 79 ans.