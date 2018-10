Bellewaerde dit adieu à son lion Figaro

(Belga) Figaro, l'unique lion mâle du parc animalier Bellewaerde, est décédé, indique lundi dans un communiqué le parc d'attractions situé à Ypres. Figaro avait 14,5 ans et était arrivé à Bellewaerde il y a un peu plus de 10 ans.

Figaro est né le 5 avril 2004 à l'Olmense Zoo en Belgique. Il séjournait depuis 2017 dans le parc yprois. L'été dernier, Figaro s'est blessé la patte arrière. Une fracture complexe a été constatée. En collaboration avec la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Gand, il a été décidé de l'opérer. L'opération s'est bien déroulée mais la blessure s'est infectée et Figaro a petit-à-petit perdu l'appétit et souffrait d'une léthargie générale. Les spécialistes de l'Université de Gand se sont rendus sur place afin d'examiner l'animal, mais ils n'ont malheureusement pas trouvé la cause de son affaiblissement continu. De plus, comme Figaro ne mangeait plus, les soigneurs ne pouvaient pas lui administrer ses médicaments. Le parc a alors pris la décision de laisser le lion "s'endormir éternellement". "Figaro était trop affaibli. Nous avons dès lors dû décider d'abréger ses souffrances. Le laisser partir était la seule option qu'il nous restait, " a déclaré Melissa Nollet, vétérinaire à Bellewaerde. Figaro était très apprécié et représentait une icône pour le parc, dont le logo est également un lion. Son décès est un coup dur pour les employés, mais surtout pour les soigneurs du parc. L'animal sera transporté à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Gand pour des recherches scientifiques. (Belga)