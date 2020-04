Benoît XVI célèbre ses 93 ans reclus au Vatican

(Belga) Le pape émérite Benoît XVI a célébré jeudi son 93ème anniversaire reclus dans son monastère des jardins du Vatican, où il est entouré d'un strict cordon sanitaire en raison du coronavirus, a indiqué son secrétaire particulier.

Joseph Ratzinger qui, à bout de force, avait démissionné en 2013 à l'âge de 85 ans, a reçu beaucoup d'appels téléphoniques, notamment de son frère aîné de 96 ans, Georg, également prêtre et qui vit en Bavière, a précisé son secrétaire particulier, l'archevêque allemand Georg Gänswein, sur le portail d'information du Vatican. Selon Georg Gänswein, qui vit à ses côtés avec quatre religieuses italiennes, le pape émérite suit l'actualité sur la pandémie du coronavirus "avec préoccupation". "Il a été très atteint en particulier par le grand nombre de décès parmi les prêtres, médecins et infirmiers", précise-t-il. Cette journée d'anniversaire, consacrée à la lecture et à la prière, a débuté par une messe dans la chapelle du monastère, mais a également été égayée par l'écoute de disques de chansons de sa Bavière natale. Le 265ème pape a reçu jeudi en cadeau sa biographie d'un millier de pages écrite par le journaliste allemand Peter Seewald, qui doit sortir prochainement. Le biographe, proche du pape émérite, n'a toutefois pas été autorisé à la lui remettre en mains propres. Un documentaire de la télévision bavaroise diffusé début janvier avait montré Benoît XVI en chaise roulante, s'exprimant avec une voix faible. Cet ex-professeur allemand de théologie, qui enseigna pendant vingt-cinq ans dans des universités allemandes avant d'être nommé archevêque de Munich, a été le très conservateur gardien du dogme de l'Eglise à la tête de la congrégation pour la Doctrine de la foi durant un autre quart de siècle à Rome, avant d'être pape pendant huit ans (2005-2013). Mercredi, son successeur le pape François, 83 ans, avait eu une pensée pour "les personnes âgées, en particulier celles qui sont "isolées ou en maison de retraite" et qui ont parfois "peur de mourir seules". (Belga)