Bolivie: les incendies dans les zones forestières ont triplé en deux semaines

Les incendies provoqués dans les réserves forestières, les terres agricoles et les pâturages en Bolivie ont touché plus de 850.000 hectares, soit près du triple de ce qui avait été signalé il y a deux semaines, selon un rapport publié dimanche par le gouvernement.

"Au 10 septembre de cette année, 854.724 hectares ont été incendiés dans le pays", a rapporté le vice-ministre de la Défense civile, Juan Carlos Calvimontes, interrogé par un réseau de médias d'État. Le ministre avait signalé le 27 août que les incendies provoqués pour élargir les surfaces agricoles avaient touché 299.503 hectares. Malgré les augmentations des deux dernières semaines, "il y a une réduction considérable (des incendies criminels) par rapport aux années précédentes", a néanmoins précisé M. Calvimontes. Le gouvernement oeuvre pour que, sur l'année, la destruction des forêts et des pâturages ne dépasse pas les 1,5 million d'hectares, a-t-il expliqué. Calvimontes a rappelé qu'en 2019 la Bolivie a enregistré l'incendie de 3,5 millions d'hectares, en 2020 de 5,2 millions d'hectares et qu'en 2021 le chiffre est tombé à 4,2 millions d'hectares. Les incendies de cette année sont enregistrés dans les départements de Santa Cruz (est), Beni (nord-est), Tarija (sud) et Chuquisaca (sud-est). Bien que les incendies soient maîtrisés pour l'instant, il s'est dit préoccupé par l'incendie qui affecte une partie des parcs nationaux Noel Kempff Mercado (541.200 hectares) et Amboró (636.000 hectares).