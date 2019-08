Bolsonaro étudie l'envoi de l'armée pour lutter contre les incendies incontrôlés

(Belga) Le président brésilien Jair Bolsonaro, sous une forte pression internationale, a déclaré vendredi étudier l'envoi de l'armée pour lutter contre les incendies incontrôlés qui sévissent en Amazonie.

Le président pourrait prendre par décret dans la matinée cette décision, pour laquelle il a dit à des journalistes "pencher". Jair Bolsonaro, a tenu tard jeudi une réunion de crise avec plusieurs de ses ministres dont celui de l'Environnement Ricardo Salles et de la Défense Fernando Azevedo e Silva, alors que les pressions de l'étranger s'accentuaient sur son gouvernement pour sauver la plus grande forêt tropicale du monde. Les feux de forêt qui se propagent rapidement en Amazonie ont pris une dimension internationale jeudi, l'ONU et le président français Emmanuel Macron interpellant vivement Jair Bolsonaro tandis que se multipliaient les appels du monde entier en défense du "poumon de la planète". Vendredi, de nombreuses manifestations devraient se dérouler devant les ambassades et consulats du Brésil dans le monde, ainsi qu'à Sao Paulo et Rio de Janeiro, à l'appel de mouvements de préservation de l'environnement. En France, le président Emmanuel Macron a estimé que Jair Bolsonaro avait "menti" sur ses engagements en faveur de l'environnement et a annoncé que Paris s'opposait au traité de libre échange controversé UE-Mercosur, a fait savoir la présidence. D'après l'institut brésilien INPE, 76.720 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays de janvier jusqu'au 22 août -- soit 85% de plus que sur la même période de l'an dernier. Plus de 52% concernent l'Amazonie. (Belga)