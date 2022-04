Au jardin, coup d'envoi de la saison des aromatiques: que peut-on planter à cette période?

C'est le moment de planter la majorité de vos plantes aromatiques. La menthe, le thym, le romarin tiendront le coup si vous les repiquer maintenant dans votre jardin.

"J'ai de la menthe poivrée, de la menthe marocaine, on a le persil, le céleri perpétuel". C'est le rendez-vous traditionnel de ses vacances de printemps : Régine fait le plein d'aromates. "D'abord on va planter ça, c'est déjà du boulot. Et puis après, on viendra chercher de la sauge, du romarin, le thym citronné, mais on doit d'abord voir dans nos bacs ce qui nous reste comme place", confie une cliente de jardinerie.

C'est son mari, Alain, qui va mettre les mains dans la terre : "Quand je vais dans le jardin, je passe ma main et j'ai les aromes des plantes. Déjà ici, je sens la menthe poivrée. À chaque fois que je vais dans le jardin, c'est un plaisir".

Sauge, thym, sarriette, persil, romarin... C'est bien meilleur frais du jardin que séché et venant de grande surface.

"En termes de goût, c'est tout à fait différent, et puis moi je trouve que c'est plus gai et plus ludique d'aller les chercher dans son jardin quand on en a besoin", explique encore une cliente.

Repiquer en pleine terre ou en pot, tout est possible ! "Vous avez un plus beau résultat évidemment quand elle est en pleine terre parce qu'elle a tous les éléments nutritifs à disposition. Maintenant quand c'est en pot, ça demande un peu plus attention et d'arrosage", conseille Séverine Nizet, pépiniériste.

Pour le basilic, la coriandre ou l'aneth, sensibles au gel, il vaut mieux attendre encore un peu.