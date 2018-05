Cambodge: les dauphins de l'Irrawaddy toujours menacés mais plus nombreux

Les dauphins du fleuve Irrawaddy menacés d'extinction ont vu leur population s'accroître au Cambodge pour la première fois depuis 20 ans, ont annoncé lundi les autorités et le WWF, qui saluent ce revirement "historique".

"Après des années de dur labeur, nous avons enfin des raisons de croire que ces dauphins emblématiques peuvent être protégés contre l'extinction", a déclaré Seng Teak du Fonds mondial pour la nature (WWF) au Cambodge.

Leur population était en forte diminution depuis le premier recensement en 1997, passant de 200 cette année-là à 80 en 2015 en raison de la dégradation de leur habitat et des pratiques de pêche destructrices.

Mais ces deux dernières années, leur nombre est passé de 80 à 92 selon une enquête menée par les autorités cambodgiennes et le WWF.

Aussi appelés dauphins du Mékong, ces mammifères sont présents dans les rivières, les lacs et les mers d'Asie du Sud-Est, depuis le nord-ouest du golfe du Bengale, en Inde, jusqu'au sud de l'Indonésie.

De couleur grise ou bleue, ils possèdent contrairement à de nombreux autres dauphins une tête toute ronde.

Les défenseurs de l'environnement et les responsables cambodgiens préviennent toutefois que d'importantes menaces subsistent pour l'espèce, et notamment des pratiques de pêche illégales impliquant des grenades et les grands projets de barrage comme ceux du Laos.

Les infrastructures bloquent en effet la migration des poissons nécessaires à l'alimentation des dauphins et les explosifs utilisés pour la construction endommagent leur structure auditive très sensible, qu'ils utilisent pour se diriger.

Pour Eng Cheasan, responsable cambodgien de la pêche, ces dauphins sont un "trésor national" et le gouvernement est déterminé à "éliminer toutes les menaces à la survie de cette espèce".