Canicule: 13 départements de plus en vigilance orange, 78 au total

Treize départements supplémentaires ont été placés mercredi en vigilance "orange" pour la canicule par Météo-France, portant à 78 le nombre de départements concernés.

Le nombre de départements était déjà passé de 53 à 65 mardi. L'alerte pour cet épisode inédit par sa précocité dans l'été, s'étend à nouveau vers le sud et vers l'ouest du pays, n'épargnant que les côtes de la Manche et de la mer du Nord, et quelques zones du Sud-Ouest.

A 15h00 mercredi, la température a dépassé la barre des 40°C à Peyrolles-en-Provence, et atteignait 38,2°C à Clermond-Ferrand et 38°C à Brives.

Mais le pire est encore à venir, prévient Météo-France qui prévoit des températures de 38 à 41°C jeudi sur les régions au sud de la Loire et de 42 à 44°C vendredi en basse vallée du Rhône.

"Il faudra attendre au minimum jusqu'à mardi pour voir l'ensemble du pays retrouver des températures moins élevées, mais qui devraient rester au dessus des normales de saison", a noté l'organisme de prévisions.