Carton plein pour le T. rex à Paris, avec 340.000 visiteurs

Pari gagné pour le Muséum national d'histoire naturelle: l'exposition "Un T. rex à Paris", qui vient de fermer ses portes, a enregistré une fréquentation record, avec près de 340.000 visiteurs en quatre mois.

"C'est un record par rapport à ce que réalisent nos expositions temporaires d'habitude, d'ailleurs sur des périodes plus longues, et où on est autour de 250.000 visiteurs maximum", a déclaré jeudi à l'AFP Bruno David, le président du Muséum.

"Cela a été un très grand succès même si on se compare à des grands succès du Louvre comme l'exposition Vermeer, qui avait fait 325.000 entrées sur trois mois" en 2017, a-t-il ajouté.

Présenté du 6 juin au 4 novembre dans la nef de la Galerie de minéralogie du Jardin des Plantes, le spectaculaire squelette de Tyrannosaurus rex a attiré précisément 338.683 visiteurs en 132 jours d'exploitation, soit une moyenne de 2.480 visiteurs par jour.

Découvert en 2013 dans le Montana (États-Unis), ce tyrannosaure femelle, âgé de 67 millions d'années, fait partie des collections du Naturalis Biodiversity Center de Leiden (Pays-Bas). Baptisé Trix, il est exceptionnellement complet, avec près de 75% d'ossements en bon état de conservation.

L'exposition est "aussi un succès financier" pour le Muséum, a souligné Bruno David. "Nous sommes excédentaires de plus de 1,5 million d'euros".

La location du T. rex au musée de Leiden, le montage de l'exposition et sa prolongation ont coûté environ 1 million d'euros au Muséum. En face, les recettes ont atteint un peu plus de 2,5 millions d'euros, a détaillé le président du Muséum. "Nous avons fait un pari", en engageant des dépenses. "Et cela a bien marché".

Prochain événement à venir pour l'établissement: il présentera pour la première fois un "festival des lumières", à partir du 16 novembre et jusqu'au 15 janvier.

Baptisé "Espèces en voie d'illumination", il proposera au public une promenade nocturne dans les allées du Jardin des Plantes et de la Ménagerie à la lueur de structures lumineuses monumentales en forme d'animaux.