Centenaire de l'UAI: Les passants ont observé la lune depuis le coeur de Bruxelles

(Belga) A l'occasion des 100 ans de l'Union astronomique internationale (UAI), une soirée d'observation a été organisée samedi de 21H00 à 23H50, place de l'Agora à Bruxelles, par l'observatoire public Mira, localisé à Grimbergen.

Le passage était important en dépit d'un temps peu propice car particulièrement froid. De nombreux passants curieux de tous les âges - des Bruxellois mais aussi des touristes - se sont arrêtés un moment pour observer la lune dans un des télescopes mis à disposition. Quelques personnes avaient aussi fait spécialement le déplacement pour l'événement. L'observatoire public Mira a prêté 7 télescopes pour l'occasion. Des volontaires de différents clubs d'astronomie avaient également amené du matériel. Une dizaine de personnes au total ont encadré l'événement. "Avec la pollution lumineuse, le centre de la ville est le pire endroit pour faire de l'astronomie", remarque Philippe Mollet, porte-parole de l'événement pour l'observatoire public Mira. "On avait fait cette activité il y a quelques années et on avait pu montrer Jupiter ou Saturne, mais ces deux planètes sont maintenant visibles le matin. Tous les télescopes étaient donc pointés sur la lune. (...) C'est en ce moment le premier quartier et je trouve que c'est la phase de la lune qui est la plus intéressante. Elle n'est pas trop lumineuse, ce qui peut gêner l'observation. Le meilleur endroit où regarder avec un télescope c'est la ligne entre la partie sombre et la partie éclairée de la lune. C'est là où on a le plus de contraste. On voit des cratères, mais aussi des montagnes, des falaises, des ravins..." L'UAI a été fondée en 1919 à Bruxelles. Elle compte aujourd'hui plus de 10.000 membres, principalement des astronomes professionnels. Elle a pour mission de promouvoir et de sauvegarder l'astronomie sous tous ses aspects, que ce soit la recherche, la communication ou encore l'éducation. Un congrès de deux jours a été organisé jeudi et vendredi pour marquer le centenaire. La soirée d'observation a, quant à elle, été organisée en clôture de la journée des astronomes amateurs, qui s'est tenue samedi au palais des Académies de Bruxelles. Ce premier événement organisé par l'IAU pour les amateurs d'astronomie vise à renforcer les liens entre l'institution et les différentes associations d'amateurs. Des conférences de scientifiques, des exposés de synthèse sur des projets d'astronomie amateurs-professionnels et des sessions présentant le travail d'astronomes amateurs étaient notamment au programme de cette journée. (Belga)