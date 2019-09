Channel, Sottsass, Waldgeist... retour des cracks galopeurs à ParisLongchamp, à deux semaines de l'Arc

Channel, Sottsass, Waldgeist... les cracks galopeurs feront leur retour en piste dimanche sur l'hippodrome de ParisLongchamp, dans les Prix Foy, Niel ou encore Vermeille, deux semaines avant le Prix de l'Arc de Triomphe.

Le Prix Foy donnera le coup d'envoi de ces dernières courses préparatoires au championnat du monde du galop qui se courra dimanche 6 octobre sur ce même hippodrome.

Il ne réunit que quatre pur-sang âgés de 4 ans et plus sur la distance de 2.400 mètres, dont Waldgeist, un pensionnaire d'André Fabre qui n'est autre que le tenant du titre. Ce fils de Galiléo, âgé de 5 ans, reste sur une 3e place à Ascot en Angleterre le 27 juillet dans les King Georges VI and Queen Elisabeth Stakes. Quatrième du dernier Prix de l'Arc de Triomphe, il s'annonce comme le cheval à battre. On lui opposera principalement Way to Paris dépendant de l'entraînement de l'Italien installé à Chantilly (Oise) Andrea Marcialis.

Quant aux premiers pas sur le sol français du cheval japonais Kiseki, ils seront suivis avec attention, les professionnels nippons n'ayant toujours pas réussi à remporter l'Arc, en dépit de leurs multiples tentatives. Le Japonais Orfèvre avait remporté ce Prix Foy deux années de suite en 2013 et 2014 avant de finir 2e ces mêmes années dans l'Arc.

Le Prix Vermeille, portant le label groupe 1, le plus haut niveau de compétition, couru sur le parcours de 2.400 mètres verra les meilleures pouliches pur-sang de 3 ans s'affronter, dont Channel montée par Pierre-Charles Boudot qui a gagné le dernier Prix de Diane à Chantilly (Oise).

"Channel est en bonne forme. C'est la première fois qu'elle va courir sur cette distance dans un lot relevé. On lui garde notre confiance", a confié à l'AFP son entraîneur Francis-Henry Graffard. Elle essaiera de confirmer tandis que Grand Glory, troisième du Diane, tentera de lui barrer la route.

La jument française Trève est la dernière à avoir remporté le Prix Vermeille en 2015 avant de remporter le Prix de l'Arc de Triomphe deux années de suite (2015-2016).

Sur ce même parcours, ce sera au tour des mâles de trois ans de batailler dans le Prix Niel. Le dernier lauréat du Prix du Jockey-Club, Sottsass fera figure de favori sous la selle de l'Italien Cristian Demuro.

"Sottsass n'a pas eu de contre-temps dans sa préparation. Tout s'est passé normalement. On l'a laissé décompresser tout le mois de juin. Il a repris l'entraînement normalement en juillet puis on accéléré sa préparation en août et surtout ces deux dernières semaines", a expliqué Jean-Claude Rouget qui veille à la préparation physique de son champion à Deauville (Calvados).

Sottsass aura toutefois contre lui une forte coalition irlandaise, Mohawk, Mount Everest et Anthony Van Dyck dépendant du redoutable entraîneur Aidan O'Brien, basé à Ballydoyle.

