Christina Koch est désormais la femme restée le plus longtemps dans l'espace

L'astronaute américaine Christina Koch a battu samedi le record du plus long séjour dans l'espace pour une femme, avec 289 jours passés là-haut, a indiqué la Nasa.

Elle est arrivée sur la Station spatiale internationale (ISS) le 15 mars et vient de battre le record (288 jours) détenu jusqu'à présent par l'ancienne astronaute Peggy Whitson. La Nasa l'a félicitée sur Twitter d'avoir "atteint de nouveaux sommets". "C'est magnifique pour la science", a déclaré Christina Koch à CNN depuis l'ISS. "Nous découvrons un autre aspect de la manière dont le corps humain est affecté par la microgravité sur le long terme, et c'est vraiment important pour notre futur plan de vol spatial, vers la lune et vers Mars." D'ici son retour sur terre en février, elle aura passé 328 jours dans l'espace, soit seulement 12 jours de moins que le record établi en 2016 par Scotte Kelly pour un unique voyage par un astronaute. La plupart des missions de l'ISS dure six mois. Christina Koch avait déjà marqué l'histoire en octobre dernier, en participant avec Jessica Meir à la première sortie de la Station spatiale internationale 100% féminine.