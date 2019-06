Six baleines noires retrouvées mortes au Canada en un mois

Six baleines noires, une espèce de mammifère marin en voie d'extinction, ont été retrouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent depuis début juin, ont annoncé jeudi les autorités canadiennes.

Conséquence de ces décès, les premiers depuis l'été 2017, le ministère canadien des Transports a réduit à 10 noeuds (19 km/h) la vitesse du trafic maritime dans ces eaux très fréquentées et a interdit la pêche commerciale dans une zone de 16.000 km2.

Les carcasses à la dérive des mammifères, des baleines noires --ou franches-- de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis), ont été repérées lors de vols de surveillance, ont expliqué à l'AFP des responsables du ministère des Pêches et des Océans.

Deux d'entre elles ont pu être ramenées à terre à ce stade et des nécropsies ont été réalisées. La première carcasse était celle d'une femelle de 40 ans, appelée Punctuation par les chercheurs, décédée à la suite d'une collision avec un navire, ont-ils ajouté.

La seconde carcasse était celle d'un mâle de neuf ans baptisé Wolverine par les biologistes marins, qui n'ont pas pu établir les circonstances du décès.

Des nécropsies doivent être menées prochainement sur trois autres baleines noires décédées.

La dernière carcasse a été repérée jeudi par un vol de surveillance "à la dérive au large de la Gaspésie", péninsule québécoise située au sud-ouest du golfe du Saint-Laurent, et "nous analysons diverses options pour (sa) récupération et pour la nécropsie", a déclaré un porte-parole du ministère des Pêches et des Océans.

Ces décès portent à 412 la population estimée de baleines noires dans le monde, ont indiqué les autorités canadiennes, qui ont recensé sept baleineaux nés cette année. Cette région de l'est du Canada abrite environ le quart de cette population en voie d'extinction.

Il s'agit des premiers décès de baleines noires signalés au Canada depuis l'été 2017, quand douze de ces grands mammifères avaient été retrouvés morts dans le golfe du Saint-Laurent et d'autres au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre (nord-est des États-Unis).

"Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires au Canada et aux Etats-Unis (...) pour aider à protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord contre toute autre menace", ont assuré les autorités canadiennes.

Une baleine noire ou franche de l'Atlantique Nord peut atteindre 18 mètres de longueur et vit 75 ans en moyenne.

L'activité humaine est la principale cause de mortalité de cette espèce menacée, avaient indiqué les scientifiques à l'issue des autopsies réalisées sur les carcasses récupérées en 2017.

Depuis 2018, le gouvernement canadien restreint des zones de pêche et la vitesse maximale autorisée pour les navires dans certaines zones du Saint-Laurent pour protéger davantage ce cétacé.