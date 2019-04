Cinq jours pour imaginer le monde de demain à Liège

(Belga) La première édition des Journées Imagine se déroulera à Liège du 24 au 28 avril prochains. Une quarantaine d'activités inviteront le grand public à "penser, agir et transformer" autour des grands enjeux contemporains, ont annoncé mardi les représentants du magazine "Imagine Demain le monde" et l'ASBL Enjeu, qui organisent l'événement.

Durant cinq jours, une trentaine de partenaires publics, associatifs et privés proposeront une quarantaine d'activités, majoritairement gratuites, en lien avec les grands enjeux contemporains: climat, démocratie, mobilité, migrations, économie sociale... Des débats, rencontres, matinées scolaires, projections de films, un village climaction sur les solutions climatiques, une masterclass de cuisine anti-gaspillage, une exploration cyclo-urbaine et de nombreuses autres animations sont au programme. Les rendez-vous sont fixés en divers endroits de la Cité ardente ainsi qu'au QG, qui prendra la forme d'une "éco-guinguette" sur la place Xavier Neujean. "L'objectif de ces journées, c'est de faire circuler des idées innovantes et inspirantes, partager des opinions, décloisonner les savoirs et permettre aux citoyens de se mettre à l'œuvre", a expliqué Hugues Dorzée, rédacteur en chef et éditeur du magazine Imagine. "Face aux crises multiples et systémiques (l'urgence climatique, la montée des inégalités sociales, le désenchantement citoyen, la destruction du vivant et des écosystèmes...), il s'agit d'injecter du cœur et de l'esprit dans la cité, de tisser des liens entre des scientifiques, des artistes, des intellectuels, des chefs d'entreprises, des citoyens... et ce, en vue d'aboutir à des transformations positives." (Belga)