Cinq nouveaux cas d'infection au coronavirus en Belgique

(Belga) Le SPF Santé publique rapporte mardi cinq cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus en Belgique, portant le total des personnes infectées à 13.

Le laboratoire de référence de la KULeuven a effectué 243 tests au cours de la nuit et ceux-ci ont révélé cinq nouveaux cas d'infection, précise le SPF sur le site dédié à l'épidémie info-coronavirus.be. Tous ces nouveaux cas sont des personnes revenant d'un voyage dans le nord de l'Italie. Les patients présentent les mêmes symptômes modérés tels que de la fièvre, un rhume et de la toux. Deux patients habitent en Flandre, un patient vient de Bruxelles et deux autres sont en Wallonie. Ils reçoivent les soins nécessaires dans un environnement sécurisé. "Tous les patients sont suivis de près par les médecins inspecteurs d'hygiène de leur région respective. Ceux-ci examinent et suivent également les personnes qui ont été en contact avec les patients depuis leur retour", conclut le SPF. (Belga)