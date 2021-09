Clean walk dimanche à Bruxelles : Une tonne de déchets et plus de 65.000 mégots ramassés

(Belga) Plus de 65.000 mégots et une tonne de déchets ont été ramassés dimanche après-midi, à l'occasion de la journée sans voitures, dans les alentours de la place Sainte-Catherine à Bruxelles, a annoncé l'association Clean Walker Belgique qui a organisé le ramassage.

Plus de 250 personnes ont pris part à ce 2e "Clean Walk" de l'ASBL. Lors de la première édition de l'initiative l'après-midi du 20 septembre 2020, quelque 30.000 mégots et 30 sacs poubelles de déchets avaient été récoltés sur le piétonnier bruxellois, entre les places De Brouckère et Fontainas. Environ 200 personnes avaient alors participé à l'action. (Belga)